Jane Fonda y Robert Redford reciben el León de Oro en la Mostra de Venecia

2 sep 2017

La emoción se apoderó de estas dos grandes estrellas del celuloide cuando recibieron el reconocimiento a su extensa carrera profesional. Jane Fonda y Robert Redford subieron al escenario de la Mostra de Venecia para recibir sus Leones de Oro y llevarse una gran ovación de los asistentes que se prolongó durante cinco minutos. El auditorio de la Sala Grande del Palacio del cine de Venecia se puso en pie para recibir a dos de las figuras más emblemáticas del cine.

Sorprendidos por la gran acogida, la actriz confesó, entre lágrimas, sentirse emocionada: "Esto significa mucho para mí, recibir este increíble honor y recibirlo con Robert Redford a quien admiro tanto como actor, director y como ser humano, y en Venecia, una ciudad que me encanta, esto significa el mundo para mí".

Fonda recordó en su discurso la última vez que participó en el Festival de Venecia, hace "cinquanta anni" -expresó en italiano- cuando ni pudo imaginar que volvería años después para recibir un premio tan especial como el León de Oro. "Este es un premio a toda una carrera y yo siento que apenas estoy comenzando", afirmó provocando las risas entre los asistentes.

Fonda y Redford derrocharon complicidad sobre el escenario, después de todo se conocen desde hace décadas. La pareja de actores coincidió por primera vez durante los sesenta en los estudios Paramount. "Para mí, ser actor siempre ha sido como subir montañas, si subes y llegas arriba ya lo has conseguido todo, pero a mí me gusta la idea de subirlas. Al final todo es una cuestión de trabajo y es lo que me gusta. Más cuando encuentras a alguien como Jane con quien estás en total sintonía".

La entrega de premios estuvo precedida por la proyección de un montaje con las cuatro películas que Robert Redford y Jane Fonda han protagonizado juntos. 'La jauría humana' (1966), 'Descalzos por el parque' (1967), 'El jinete eléctrico' (1977) y, la nueva, 'Nosotros en la noche' que fue presentada este viernes en la Mostra de Venecia.

Una historia de amor en la tercera edad

'Nosotos en la noche', basada en el libro de Kent Haruf, es una cinta original de Netflix. La historia se desarrolla en Colorado y comienza cuando Addie Moore (Jane Fonda) le hace una visita sorpresa a su vecino Louis Waters (Robert Redford). Su esposo falleció hace años al igual que su mujer y, a pesar de vivir en un pequeño pueblo y ser vecinos desde hace décadas, mantenían poco contacto. Sus hijos viven lejos y se ven obligados a vivir solos, pero ella quiere entablar una relación y aprovechar al máximo el tiempo que les queda.

La película, estrenada en la Mostra de Venecia, estará disponible en el catálogo de la plataforma de reproducción 'in streaming' desde el próximo 29 de septiembre.

