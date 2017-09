George Clooney habla sobre sus gemelos ¡por fin!

4 sep 2017

Los están protegiendo como Gollum a su tesoro, tanto que hasta han denunciado a un fotógrafo que logró inmortalizarlos ilegalmente y vender su fotos a la revista francesa 'Voici'. Por lo visto, el paparazzi se subió primero a un árbol y luego a la tapia de la casa del lago Como (Italia) en la que reside la pareja, para conseguir las primeras fotos de Ella y Alexander. La revista aduce que son 'de interés general' y George y Amal Clooney están que trinan.

De todos modos, en su primera salida oficial a una alfombra roja en el Festival de Venecia, los Clooney decidieron hacer borrón y cuenta nueva y realizar sus primeras declaraciones al respecto de sus retoños. Lo más importante: no les pusieron Ella y Alexander por Ella Fitzgerald (cantante de jazz) y Alejandro Magno (conquistador). “En realidad, pensamos que ambos iban a ser observados, vigilados y juzgados durante toda su vida, así que quisimos darles nombres normales. No pensamos en nadie grandioso. Solo quisimos que no tuvieran nombres tontos”:

Fue George Clooney el que se mostró más locuaz y totalmente embelesado hablando de sus gemelos. En otras palabras: está encantado y se le cae la baba. “Empezaron a mostrar su personalidad casi desde que nacieron. Alexander es un bruto... Solo se dedica a comer y a dormir, literalmente. Ella es muy elegante: todo ojos. Se parece muchísimo a Amal, gracias a Dios”. Al escucharle, parece que su vida ha dado un vuelco, pero a mucho mejor: “Nada fue real hasta el momento en que empezaron a llorar. Éramos dos y, de repente, éramos cuatro. ¡Todo ha ido muy rápido!”.