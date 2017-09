Así felicitaron Jay Z y Michelle Obama a Beyoncé

5 sep 2017

Ayer Beyoncé cumplió 36 años, y el mundo entero supimos de las dos felicitaciones de cumpleaños que, probablemente, más le gustaron a la diva de Houston. La una tiene que ver con su marido, Jay Z, al que ayer acompañó al festival Budweiser's Made In America, en Filadelfia. El rapero lideraba el cartel del domingo y, en medio de su actuación, desde el mismo escenario, pidió a los miles de personas allí congregadas que le cantaran 'Cumpleaños feliz' a Bey.

“Un saludo para Beyoncé. La Bella Bey está aquí esta noche. Felicidades mi amor”, dijo Jay Z desde el mismo escenario, mientras el gentío cantaba y ella le miraba arrobada desde la zona Vip. La segunda felicitación, una genialidad, ha terminado como contenido premium en la web de Beyoncé (o acaso es que fue imaginada para, precisamente, serlo). Se trata de una serie de fotos en las que vemos a distintas mujeres caracterizadas como Beyoncé en el vídeo de 'Formation': sombrero de ala ancha sobre la cara, trenzas, profusión de bisutería y top negro con los hombros al aire.

La primerísima en calarse el sombrero y colocarse collares y trenzas no es otra que Michelle Obama, fan de la cantante, amiga y cómplice en las iniciativas sociales que impulsa, como las becas para estudiar en la universidad carreras artísticas o que tengan que ver con los estudios afroamericanos. Luego hicieron los propio Kelly Rowland, Serena Williams y hasta Blue Ivy, pero no superan el impacto de Michelle Obama demostrando que Bey y ella son amigas-amigas y no dos famosas cómplices en el marketing.