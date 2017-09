Si Madonna abre la puerta así, ¿la reconocerías?

6 sep 2017

No es una pregunta gratuita ni que quiera hacer leña de ningún árbol caído. Es un caso real que le ha pasado a Madonna esta semana y que ha contado en sus redes sociales. El martes, un mensajero de la empresa Fedex acudió a su casa en Portugal a entregarle un paquete a su nombre. Sin embargo, cuando acudió a recogerlo a la puerta, se encontró con que el hombre se negaba a dárselo: no la reconocía.

La sorpresa de Madonna ha sido tal, que ha colgado en su perfil de Twitter una foto de ella misma tal y como está en casa (aunque con un gesto de enfado considerable), para demostrar a la empresa que es ella. En cero coma, claro está, la 'community manager' de la empresa le tuiteó que se iba a encargar personalmente de arreglar el asunto.

When you've been arguing with customs all week . that you really are Madonna and they still won't release your package. !#bitchplease #restingbitchface #bitchimmadonna Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 6:52 PDT

La cuestión no es ninguna tontería, sobre todo en el caso de 'celebrities' a las que vemos siempre híper producidas, con muchísimo maquillaje y retoque, en los videoclips. La distancia entre una cara a pleno 'contouring' y una limpia, es enorme. Sin embargo, parece imposible no reconocer a la mismísima Madonna, por mucho 'make up' que le falte y arruga que se le venga encima. Aunque puede que el repartido no terminara de creerse que Madonna estuviera en su ruta. Ahora ya le ha quedado claro.