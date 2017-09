Kim Kardashian se sube (desnuda) por los árboles

7 sep 2017

Una de las cosas que Kim Kardashian tuvo claro desde el principio mismo de su carrera fue que no iba a dudar en mostrar su cuerpo como Dios lo trajo al mundo: en 'Keeping Up with The Kardashians' no se ha cansado de repetir que le encanta su físico casi tanto como presumir de él. De hecho, su ascensión a la cumbre de las redes sociales ha ido siguiendo el paso que marcaban sus 'selfies' confesionales, sobre todo aquellos en los que posaba con nada o con el más mínimo atuendo.

Sin embargo, de un tiempo a estar parte, desde que es madre de dos niños, ha dejado de colgar tan frecuentemente sus descocados 'selfies' de rigor. Parece que ahora el desnudo de Kim requiere de más producción, o que lo reserva para proyectos especialmente 'artys' o muy relacionados con la moda. Como el caso que nos ocupa. Kim Kardashian ha aceptado posar totalmente desnuda para el nuevo libre de Mert y Marcus, dos de los fotógrafos más solicitados por las biblias de la moda.

So honored to have been photographed by Mert and Marcus for their book new book! 20 years in the making! It's out Sept 7th #mertandmarcus @mertalas @macpiggott #taschen Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 3:03 PDT

El avance que la diva ha colgado en sus redes está censurado a requerimiento de la propia red social, en la que no se pueden mostrar los pezones. Sin embargo, podemos contemplar a Kim convertida en una pantera que, subida a un árbol, vigila el horizonte o, quizá, acecha a su próxima presa. 'Pájaro nocturno', titula sin embargo el retrato uno de los fotógrafos. ¿Pájaro? ¿Pájara? Para nada. Como poco un felino y de ahí, para arriba.