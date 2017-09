Lady Gaga fuma marihuana y ama a Madonna

8 sep 2017

Durante ocho meses de 2016, Lady Gaga permitió a un equipo documental que la siguiera a todas partes. Se trataba de su desvelamiento definitivo como Stefani Joanne Angelina (la muy sencilla tiene tres nombres), la mujer detrás del personaje, mientras grababa precisamente "Joanne", su último disco.

Lo que podemos ver en el avance del documental es a una mujer joven, famosa y sin maquillar que, entre otras cosas, fuma marihuana en el coche de su abuelo. Puede que sea este el momento más controvertido del metraje, en el que no puede faltar una referencia a la archienemiga de Gaga: Madonna.

"Yo siempre la he admirado, aún la admiro, sin importar lo que ella puede pensar de mí”, dice Lady Gaga, acusada incesantemente de copiar las estrategias de reinvención por la vía del marketing de la reina madre del pop. "Gaga: Five Foto Two" (una alusión a la altura de la cantante: "Gaga: 1,57 metros"), el documental que cuenta el día a día de la intérprete de "Bad Romance", se estrenará en Netflix el día 21 de septiembre.