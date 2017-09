Kim Kardashian fulmina a Sharon Osbourne por insultarla

11 sep 2017

Uno de los talentos ocultos de Kim Kardashian es permanecer imperturbable incluso ante los insultos peor intencionados. Pocas veces la hemos visto llorar, pero mucho menos perder los estribos en 'Keeping Up With The Kardashians', el 'reality show' familiar. Es una auténtica esfinge, una maestra en el arte de ocultar sus verdaderos sentimientos y opiniones. Sin ir más lejos, esta semana hemos asistido a una nueva muestra de su talento diplomático.

Lo ha provocado Sharon Osbourne, casada con la estrella de rock Ozzy Osbourne, madre de Kelly y estrella televisiva por méritos propios. De hecho, la familia de famosos que primero se atrevió a protagonizar un 'reality show' fueron precisamente los Osbournes, para MTV, allá por 2002. En opinión de Sharon, Kim tiene todo el derecho a mostrar su cuerpo, pero no puede decir que eso tiene que ver con el feminismo, sino más bien con ser una prostituta. “No tiene nada malo ser una prostituta, pero conviene siempre recordar lo que una es”.

Ante un comentario tan grosero, Kim ha reaccionado con una frialdad fulminante. “Antes que nada, me gustaría aclarar que aunque ella dijo que yo afirmaba que publicaba mis desnudos en nombre del feminismo, yo jamás dije nada así. Así que cuando la gente comenta una cita que resulta ser falsa, directamente hace el ridículo. Publico fotos mías desnuda porque me gusta mi cuerpo y me siento orgullosa de haber perdido tanto peso desde mi embarazo. Es algo que me gusta y que me hace sentir poderosa. Sin embargo, nunca he sido del tipo activista... Si subo una foto solo significa que me gusta el aspecto que tengo. Se ha equivocado del todo conmigo y ha terminado pareciendo una estúpida”. A-mén.