Rihanna demuestra que es la estrella total en dos frases

11 sep 2017

El codiciado Olimpo de las estrellas globales, dominadoras de la red social y portadoras de los 'looks' más caros de las marcas del lujo, está ocupado por tres entidades: por un lado Kim Kardashian con el resto de sus hermanas como sustitutas ocasionales; por el otro, Beyoncé y sus hiperproducidos vídeos aliñados con mensaje feminista. Sin embargo, es la tercera en discordia la que se lleva las flores por resultar definitivamente más relevante que sus contrincantes. Hablamos de Rihanna, la única estrella que no solo luce personalidad a la hora de vestirse, sino también a la hora de manifestarse.

Donde Kim y Beyoncé se refugian (más esta última, es cierto) en el silencio de sus palabras, Rihanna no duda en manifestarse. Sus entrevistas siempre son una delicia de naturalidad y en su discurso se puede proyectar perfectamente cualquier mujer de su edad, haya nacido en un barrio o en un palacio. Kardashian y Knowles confían más en sus fotos y vídeos que en sus opiniones para conectar con sus fans, acaso porque si realmente las escucháramos opinar, quizá notaríamos mucho más la distancia entre nosotras y ellas.

Existen mil ejemplos en otras tantas entrevistas, pero el último, el definitivo, lo encontramos en la edición estadounidense del mes de octubre de la revista 'Elle', de la que Rihanna es portada. La entrevista Laverne Cox, heroína de la comunidad trans y actriz en la serie 'Orange Is The New Black'. Cox le pregunta: ¿Qué sentiste al llevar el vestido totalmente transparente a los CFDA Awards de 2014? Rihanna contesta: “Querida Laverne: quise aprovechar mis tetas antes de que se pusieran a mirar al sur. Vi la oportunidad y no la dejé escapar”. Segunda pregunta: “Si pudieras desaparecer y aparecer en cualquier lugar del mundo, ¿dónde irías?. Respuesta: “Diez minutos antes de perder la virginidad”. Es, sin duda, la mejor.