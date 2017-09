No imaginas cómo era Katy Perry a los 13 años

12 sep 2017

Todos tenemos un pasado en el que la química aún no había tocado nuestro pelo ni usábamos el maquillaje como contrachapado. Sin embargo, la cantidad de producción que conlleva hacer aparición pública como Katy Perry (el diseño de maquillaje de esta mujer siempre es de una profundidad abisal) solo está al nivel de la de Madonna, que le lleva casi tres décadas. ¿Por qué Katy Perry prácticamente crea una cara nueva sobre su cara? Ahora lo sabemos.

Ayer, la cantante que pasó de muñeca retro con 'peep toes' a punkyfashion con zapatillas de deporte subió a las redes una foto de ella misma cuando tenía 13 años. Perry aparece ya a tan tierna edad en un estudio de grabación, demostrando que su pasión y su bonita voz tienen años de entrenamiento y de práctica. Sin embargo, lo que más llama la atención es la carita absolutamente lavada de su yo adolescente: Katy era como cualquier niña de cualquier barrio hoy. Una chica normal.

No hay palabras para alabar el talento de los expertos en imagen y maquilladoras a la hora de crear esos personajes de ficción únicos y despampanantes que son nuestras 'celebrities', sobre todo cuando debajo hay personas con una pinta de lo más normal. Por algo las Kardashians decidieron en la cuarta temporada de 'Keeping Up With The Kardashians' que no volverían a aparecer en el 'reality' sin maquillar.Fue la temporada en la que el programa dio su salto definitivo al mundo de la fantasía 'contourizada', empolvada e iluminada, y comenzó a fraguarse el imperio.