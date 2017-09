Kylie Jenner: “No me sentía deseada”

12 sep 2017

El 'reality show' en el que Kylie Jenner pensaba mostrar su auténtica personalidad sigue emitiéndose sin pena ni gloria: el mundo ha descubierto que el interés de una joven millonaria sobradamente mimada no merece demasiado la pena. Quizá por ello la pequeña Kardashian, dueña de un imperio cosmético y de una cuenta de Instagram con casi 100 millones de seguidores, ha aceptado hablar de lo que nunca quiso mencionar: sus labios.

En el episodio del domingo, Kylie confesó que aunque había estado durante años sufriendo en silencio unos labios muy delgados, tomo la decisión de inyectarse relleno por el comentario de uno de los primeros chicos con los que salió chico. Parece ser que aquel noviete de instituto, tras su primer beso, le comentó que no imaginaba que ella iba a besar bien, pues tenía los labios muy finos.

“Desde los 15 años he estado insegura al respecto de mi boca. Mis labios son realmente pequeños. Cuando mi novio de entonces me hizo aquel comentario, me lo tomé realmente mal. Me afectó mucho. No me sentía deseable ni guapa. Necesitaba unos labios más gruesos. Entonces comencé a perfilarme los labios por fuera para que parecieran más grandes, pero no pasó demasiado tiempo antes de que me diera cuenta de que quería algo más”. Ahora, no solo tienen algo 'más real', sino que gracias a aquel complejo, ha logrado construir un imperio. ¡Eso sí que es convertir una crisis en una oportunidad!