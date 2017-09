Lo que Melania piensa de Ivanka según su lenguaje corporal

12 sep 2017

Continúa la vigilancia extrema sobre el único lenguaje que acepta utilizar Melania Trump, muda a la hora de dictar discursos o manifestar opiniones, pero inevitablemente expresiva a través de sus movimientos. En esta ocasión ha sido el periódico británico 'Express' el que ha contratado a una experta que analice los encuentros entre Melania e Ivanka Trump, con el objetivo de conocer su auténtica relación. El resultado era previsible.

La experta Judi James explica que en el principio de la Presidencia Trump, ambas mujeres aparecían como adorno del Presidente, flanqueándolo 'como dos misses' y colaborando para reforzar su imagen de 'poderoso macho alfa'. Sin embargo, con el paso de los meses la situación ha cambiado. “Melania está siguiendo los pasos de una de las más carismáticas primeras damas de la historia, mientras que Ivanka juega el papel de mano derecha de su padre e incluso de líder mundial”.

Debido, precisamente, a sus distintas funciones, Melania ha terminado cayendo en lo que la experta denomina una 'expresión pétrea', mientras que Ivanka aparece más distendida y natural. Lo que está claro es que entre ambas no existe calidez alguna. “Cuando las ves juntas en cualquier acto, podrían ser la una un espejo de la otra por la manera en que se sientan. Sin embargo, es evidente que no existe ninguna conexión entre ambas, no buscan un contacto visual e incluso miran en distintas direcciones”. Total: más que amigas, conocidas.