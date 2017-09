Selena Gomez: “En la playa me sentía violada”

13 sep 2017

Conforme pasa el tiempo, Selena Gomez va contando cada vez más cosas sobre los meses en los que se retiró de su profesión y se internó en una clínica para recuperarse de sus dolencias. En una entrevista para el website 'Bussiness of Fashion', Selena ha revelado que los problemas comenzaron cuando el interés de los medios de comunicación comenzó a centrarse más en su vida personal y en su apariencia que en su trabajo. “Cuando me di cuenta de lo que se esperaba de mí en el negocio, mi confianza se evaporó”.

Por ejemplo, no entendía el interés y los comentarios que suscitaba su cuerpo en biquini. “Cuando era más joven, recuerdo que me sentía violada por el mero hecho de estar en la playa. Tenía 15 o 16 años, pero todo el mundo me fotografiaba, no solo fotógrafos. No entendía nada, todo era muy raro para una chica tan joven como yo. Además, los fotógrafos eran todos hombres y muy mayores... A los 18, todo se complicó aún más porque me enamoré (se refiere a Justin Bieber) y la situación se me escapó de las manos. No supe cómo reaccionar”.

A consecuencia de la presión, Selena abandonó dos tours: el primero en 2013, debido a un tratamiento ineludible del lupus; y el segundo, en 2016, cuando tuvo que tratarse de la ansiedad y de una depresión. A su vuelta, tuvo claro dónde tenía que poner su corazón: en sus amigos. “Es importante saber quién tienes a tu lado. Yo me di cuenta de que, aunque conocía a todo el mundo, no tenía amigos. Ahora tengo tres a los que les puedo contar todo, a los que estoy conectada. Son personas que me respetan, que quieren lo mejor para mí y yo quiero ser la mejor persona posible para ellos. Suena un poco ñoño, pero es verdad”.