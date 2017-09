Jennifer Lawrence anuncia que se retira...

15 sep 2017

...Una temporada. Parece que el rodaje de su última película, 'mother!', junto a Javier Bardem y dirigida por su nuevo novio Darren Aronovsky, ha sigo la gota que ha colmado del vaso de su cansancio vital. De hecho, lleva siete años rodando sin parar. “Le he pedido a mi agente que no coja nada en los próximos dos años. No sé qué voy a hacer en todo ese tiempo... Os lo cuento dentro de seis meses”.

Lawrence confesó en una entrevista en el programa de televisión 'Today Show' que estar en lo más alto de la lista A (la de las celebrities más top) tiene un peaje. “La gente se siente con derecho a todo. Me hacen fotos hasta cuando voy al Starbucks. ¿Por qué?”, se preguntaba amargamente la actriz. “Al principio estaba todo el tiempo enfada y resentida, porque pensaba que merecía poder dedicarme al trabajo que amo y, a la vez, conservar mi privacidad. Ahora me he dado cuenta de que las cosas no funcionan así”.

“Me ha costado unos años, pero me he dado cuenta de que es algo inevitable. Aún así, creo que es importante mantener una distancia y comprender que esa gente que me aclama con gritos en la alfombra roja, le gritan a un personaje, no a mí. No llego a casa y pienso: “Es increíble cómo me quieren”. Me distancio. Y les estoy agradecida, porque gracias a esos fans yo puedo seguir trabajando en lo que me gusta”.