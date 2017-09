Lady Gaga, hospitalizada por un enorme dolor

15 sep 2017

Ha tenido que suspender su actuación inminente en el festival Rock in Rio, que se celebra en Brasil. Tan severo es el dolor que la cantante está experimentando estos días, que ha tenido que ingresar para que puedan suministrarle medicamentos que aplaquen su sufrimiento. Lady Gaga ha colgado en su perfil de Instagram la prueba de su ingreso: una foto de la vía que le han puesto en el brazo izquierdo.

“Estoy desolada por no estar lo suficientemente bien como para acudir a Rock in Rio. Haría cualquier cosa, pero tengo que preocuparme por mi cuerpo ahora mismo. Os pido comprensión y prometo que volveré a actuar muy pronto”, escribió Lady Gaga bajo la foto. Su representante también publicó un comunicado en el que confirmaba que un 'severo dolor' le impide efectivamente, actuar.

Brazil, I'm devastated that I'm not well enough to come to Rock In Rio. I would do anything 4 u but I have to take care of my body right now. I ask for your grace and understanding, and promise that I will come back and perform for you soon. I'm so sorry, and I love you so much. Una publicación compartida de xoxo, Gaga (@ladygaga) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 11:35 PDT

No nos han aclarado, sin embargo, el origen de este dolor. ¿Tendrá que ver con la fibromialgia que, según ha revelado en el documental 'Five Foot Two', sufre? A principios de mes, Lady Gaga tuvo que posponer su concierto de Montreal por una laringitis y una infección respiratoria. ¡Cuídate. Gaga, que te están pasando muchas cosas en poco tiempo!