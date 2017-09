Los trucos de Patry JordÃ¡n para vencer la pereza

19 sep 2017

La joven gerundense, con sus más de 2.8 millones de seguidores, sus canales son de los más vistos de España. Varias vías de comunicación que actualiza constantemente y que hacen que suba diferentes vídeos cada semana, grabados y editados.

Mujerhoy ¿Cuál es el día a día de una youtuber de moda, fitness y belleza como tú?

Patry Jordán No sé cómo vive una youtuber, pero yo le dedico muchísimo tiempo y muchísimas ganas. En realidad, lo que hice es juntar todas mis pasiones. Es muy entretenido y ajetreado a la vez. Me levanto temprano y normalmente me pongo a preparar vídeos, ir a comprar cosas que me faltan para los vídeos, contesto mails y después me pongo a grabar y a editar, y a preparar más vídeos. Puedes hacer sostenible el trabajo diario pero si quieres avanzar en cosas nuevas, para eso es lo que más me cuesta sacar tiempo. Mi deseo sería alargar el día para poder hacer todas esas cosas (ríe). Patry solo hay una y ese es un límite que no se puede sobrepasar.

Mujerhoy ¿Dónde crees que reside tu éxito para haber conseguido una marca personal tan potente?

Patry Jordán Creo que reside en darle un valor añadido a mi contenido. Consiste en ser constante y en ponerle un poquito de alma a todos tus trabajos. Para mí lo más importante al principio era crear un contenido de valor, en el sentido de poder ayudar a la gente. Los vídeos no solo entretienen, sino que son didácticos, claros y precisos, aunque nunca podrás traspasar más allá de la pantalla.

Mujerhoy ¿Cómo es Patry Jordán cuando apaga la cámara?

Patry Jordán Tal cual. Soy una chica muy trabajadora, espontánea y dicharachera. Yo creo que en mi canal personal se puede ver mucho de mí. Soy responsable y muy organizada, pero también tengo mis defectos, y es que soy un poco despistada., por eso me gusta tenerlo todo bien organizado. Eso sí, soy muy alegre y me encanta reír y pasarlo bien.

Mujerhoy Seguramente cada día muchas chicas pongan tus vídeos de tu canal ‘Gym Virtual’ en sus casas. ¿Eres consciente de que eres la entrenadora personal de muchas personas?

Patry Jordán Me siento muy orgullosa, porque he pasado de ser la entrenadora de la coleta negra a ser Patry Jordán. El compartir y el dejarte ver cómo eres, una persona real, a la gente le gusta. Ellas ya dicen que soy su entrenadora, por eso, quizá, tengo la presión de crear el contenido de los vídeos muchas veces. La gente me para por la calle y me cuenta sus experiencias y eso es muy gratificante.

Mujerhoy En cuanto al deporte, te seguimos en tu canal, pero cuéntanos, tienes algún ejercicio que nos recomiendes más que otro por su efectividad?

Patry Jordán La clave está en ser práctico, intentar buscar cosas de las que puedas disfrutar, quitarnos la banda del ‘sufrimiento del deporte’, y, sobre todo, lo más efectivo para mí, que es lo que recomiendo, es cambiar de intensidades cada día. Por eso me encanta la campaña de Reebook, luchamos por buscar personas reales que quieran buscar su mejor versión. Es cambiar hábitos y hacer una versión que te lleve a otra mejor de ti.

Mujerhoy ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te cuesta ejercitar?

Patry Jordán Nunca he sido una persona delgada, aunque también confieso que cuando estaba en el gimnasio trabajaba varias horas diarias, pero mi ritmo de vida es totalmente diferente ahora. Ahora mismo estoy en un momento que mi objetivo es tirar hacia delante porque estamos implicados con muchísima gente, de ahí mi lema de ‘¡Yo puedo con todo!’.

Mujerhoy ¿Con qué famosa te gustaría hacer una sesión de entrenamiento?

Patry Jordán Ahora mismo tenemos algo apalabrado con la gimnasta Almudena Cid, la adoro y para mí es un honor trabajar con ella. Aunque no me importaría hacerlo con cualquier persona que transmita siempre lo mismo que yo. La unión siempre hace la fuerza.

Mujerhoy ¿Cuál es el ejercicio que más pereza te da hacer?

Patry Jordán El estar un tiempo sin tener mis pautas me descoloca y te sientes con menos energía. Y en los momentos que estás más estresada es cuando te viene la pereza. Mis ideas son reglas , mandamientos, compensaciones… No te prohibas siempre. A veces, lo que necesitamos es agarrarnos a algo, y ese ejercicio te va a dar la energía y te va a mantener con vitalidad y con el metabolismo más alto.

Mujerhoy ¿Cómo vences la pereza? ¿Algún consejo?

Patry Jordán Lo primero de todo, trabajar la cabeza y ver que se puede hacer cualquier cosa que esté a nuestro alcance, y después, ponerse pautas e intentar hacer el ejercicio a la misma hora. Son hábitos que construimos y que nuestro organismo se acostumbra. Así se consigue un hábito y no que suponga un esfuerzo.