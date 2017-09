Scott Disick cambia las Kardashians por Sofia Richie

25 sep 2017

Después de denegar los insistentes rumores sobre su relación explicando que son solo amigos, Scott Disick, 34 años, padre de los tres hijos de Kourtney Kardashian, y Sophia Ritchie, 19 años, han confirmado su noviazgo en Instagram. Los paparazzi se han puesto las botas fotografiando sus románticos besos durante unas vacaciones en Miami.

El romance llega en el momento justo para Disick: hace cinco días que recibió la notificación oficial de que no volvería a participar en el 'reality show' “Keeping Up With The Kardashians”, una verdadera mina de oro para todos los que salen en él. Disick se manifestó destrozado tras el despido que la mismísima Kris Jenner se encargó de comunicarle. Scott ha aparecido en el programa desde sus mismos inicios en 2007 y en casi todos los capítulos.

Por lo visto, Kris Jenner le pidió que entrara en rehabilitación y abandonara su estilo de vida (fiestas, drogas, alcohol, chicas jovencísimas), pero él se niega. Sin embargo, sin el dinero del programa le será imposible mantener su tren de vida y el nivel de fama del que disfruta ahora, y cree que a las Kardashians solo les molesta que él “se lo pase bien”. Parece que busca un programa para él solo, pero hasta que lo consiga al menos tiene una nueva novia, casi tan famosa como la mujer que dejó.