Tormenta de rumores sobre el embarazo de Kylie Jenner

25 sep 2017

El mundo está en ascuas: ¿está Kylie Jenner realmente embarazada? ¿Por qué nadie de la familia ofrece una confirmación o un desmentido? ¿Hay alguna posibilidad de que sea ella la madre subrogada por Kim Kardashian? Ya se sabe: cuanta menos información hay, más teorías de la conspiración se suscitan. En estas últimas horas, múltiples fuentes “cercanas a la familia” han decidido poner su granito de arena en esta montaña de dudas.

La revista “People” sostiene que que la familia no está demasiado contenta con la decisión de la veinteañera: les preocupa que haya sido demasiado ingenua y que las obligaciones de la maternidad la superen. “Pasar tiempo con los hijos de otras personas es muy diferente a ser madre las 24 horas del día. Kylie no tiene ni idea de lo que significa no dormir ni lo duro que es la crianza. Cuando estaba bien con Tyga, siempre decía que quería un bebé. Creía que estaba preparada solo porque pasaba el rato con el hijo de Tyga o con sus sobrinos. Sin embargo, la familia le rogaba que esperara, que tomara precauciones. Están muy preocupados. Siguen creyendo que es muy joven para ser madre”.

Otra fuente citada por la misma revista afirma que Kris Jenner “quedó en shock cuando conoció la noticia” y que “necesitó unos días para hacerse a la idea”. “Pero Kylie siempre ha sido muy cabezota. Siempre ha hecho lo que ha querido a pesar de todo lo que le haya aconsejado Kris. Por supuesto, ella solo quiere lo mejor para su hija, la adora, y la apoya en cualquier circunstancia que vaya a enfrentar”.

En la revista “US Weekly”, otra fuente distinta afirma que la familia "está encantada con la noticia". “A Kylie le encanta la relación tan estrecha que tiene con su madre y sus hermanas y está deseando llevar esa experiencia de intimidad a su propia familia. Se siente más que preparada para ser madre”. En realidad, el único testimonio cierto que tenemos sobre todo este asunto es el de Kris, a la que un periodista pudo preguntarle durante el desfile de Bottega Veneta en la Semana de la Moda de Milán. “No voy a confirmar ni denegar nada. NO sería mi familia si no pasara algo nuevo todos los días”, se limitó a decir. Seguimos con la intriga pues...