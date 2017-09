26 sep 2017

Sabemos que su millonaria fortuna comenzó a fraguarse en un 'reality show', “Keeping Up With The Kardashians”, que acaba de cumplir una década en antena. Sin embargo, el programa ha servido de plataforma para que cada una de las hermanas construya su propio imperio, gracias a su olfato para encontrar su propio nicho de negocio, íntimamente relacionado con la personalidad de cada una. La revista “Forbes” ha calculado que la fortuna de Kim, Kylie, Kendall, Khloe, Kourtney y Kris asciende a unos 122,5 millones de dólares, amasados entre junio de 2015 y junio de 2016. No existe otra familia televisiva que llegue a ese nivel de retribución.