Chenoa: "Soy amiga de todos mis ex, bueno, de casi todos"

28 sep 2017

Era de esperar. Es más, es probable que hasta ella misma lo esperase. David Bisbal fue ominpresente en la presentación del libro de Chenoa, 'Defectos perfectos'. Que si la ruptura, la cobra, el chándal, el móvil, los motivos, los culpables... "¿Os dais cuenta de que las balas siempre tiran para el mismo lado? ¿Por qué no le preguntáis a él? No es justo". De hecho, Chenoa no dudó en recordar que David Bisbal también publicó un libro sobre su vida hace casi cuatro años. Asertiva, contundente y, según sus propias palabras "algo cansada", mostró su intención de contestar a todas las preguntas que le hicieran "porque cree en la libertad de expresión" y "porque respeta el trabajo de los periodistas", pero también con el ánimo de no hacer spoiler de su libro. "Son más de 200 páginas en las que cuento de todo, desde las cremas que uso hasta cómo fue mi infancia o mi etapa anterior a Operación Triunfo, pero parece que os quedáis solo con unas páginas", comentó.

Pero no es raro que Bisbal monopolizase la rueda de prensa. Apenas unas horas antes de la presentación de 'Defectos Perfectos', se produjo un auténtico revuelo en Twitter, pues algunos de los lectores que ya tenían el libro en sus manos (salió a la venta el 26 de septiembre) compartieron algunas páginas en las que Chenoa daba detalles sobre cómo fue su ruptura con David Bisbal. "¿Y por qué ahora? ¿Por qué has guardado silencio durante tanto tiempo y ahora lo cuentas todo?", nos preguntábamos todos. "Porque quiero", dijo seria (de hecho sonó a "porque me da la gana"), para después explicar que a sus 42 años ("no 43, como se ha dicho en algunos medios", recalcó) y en un momento en el que "todo le va bonito" se siente con ganas y con fuerzas para contar lo que le apetezca de su vida. ¿A modo de catarsis? "No, especialmente. Más bien a modo de compartir cómo soy y quién soy", señaló.

Durante los últimos cinco años Chenoa ha estado trabajando en la idea de escribir sobre su vida con la editorial (MR Ediciones, de Grupo Planeta), si bien confiesa que al principio no se sentía capaz de hacerlo, pues no se sentía con la energía y la fuerza necesaria para contar algunos momentos. Pero ahora sí. "¿Os dais cuenta de la cantidad de cosas que dejamos de hacer por eso del 'qué dirán'? Seguro que a todos os ha pasado. Pues yo ya he decidido que no voy a dejar de hacer cosas por el 'qué dirán", contó. La cantante, que mañana arranca una temporada más como jurado de 'Tu cara me suena' asegura que en su libro (al que no le gusta llamar biografía pues cree que no tiene "vida" suficiente para ello) ha escrito lo que ha querido y como ha querido y está convencido de le ha quedado un texto "cachondo y divertido", que conecta con su forma de ser: pasional y visceral. Eso sí, también comentó que hay capítulos duros, como aquel en el que decidió dejar su carrera como cantante tras el fin de su contrato con una discográfica, hace más de dos años. Estaba deprimida, desmotivada y no quería seguir adelante, pero "los suyos" le ayudaron a reinventarse y a salir del bajón. "Igual de necesario es tocar fondo como que te vaya bien la vida", cuenta.

A la hora de hablar del amor, un tema muy presente a lo largo de su libro, confiesa que siempre ha sido muy pasional y que un día decidió "pasar un año soltera", pues llevaba tanto tiempo empalmando hombres que una parte de ella se había perdido. "No fue una promesa, fue una decisióN", explica en su libro. Y a la pregunta de: "¿Han pagado los platos rotos otras parejas tuyas por culpa de algún desengaño anterior?". "No, yo no soy así. Pienso que cuando vives prejuzgada, aprendes a no hacerlo", dijo con una media sonrisa. Para después añadir: "De hecho, soy amiga de todos mis ex, bueno, de todos no, de casi todos".

"Defectos perfectos" ya va por la segunda edición y no han pasado ni 48 horas desde que se puso a la venta. Y teniendo en cuenta que Chenoa tiene 42 años, es más que probable que veamos publicada la segunda parte. "Ya estamos en ello", sonríe.

INÉS QUINTANAR Chenoa, en la presentación de Defectos Perfectos. inés quintanar Chenoa, en la presentación de Defectos Perfecto INÉS QUINTANAR Chenoa, en la presentación de Defectos Perfectos. INÉS QUINTANAR Chenoa, en la presentación de Defectos Perfectos. INÉS QUINTANAR Chenoa, en la presentación de Defectos Perfectos. INÉS QUINTANAR Chenoa, con vestido de Motu Fashion, para presentar su libro.