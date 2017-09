28 sep 2017

Esta semana, Jane Fonda acudió a uno de los programas de televisión más populares en Estados Unidos para promocionar 'Our Souls at Night', la película que vuelve a reunirle con Robert Redford. Se trata de 'Megyn Kelly Today', en el que la periodista que da nombre al espacio trata de dejar atrás su pasado en la información política (se hizo famosa por sus rifi rafes con Donald Trump) haciendo un poco de entretenimiento. Una pena que no se haya dado cuenta de lo político que puede ser el entretenimiento casi siempre.

La entrevista parecía ir normal, hasta que Kelly comenzó a insistir en el asunto de la edad pero solo en referencia a Jane Fonda, no ha Robert Redford que la acompañaba en la entrevista. De hecho, llegó a pedirle directamente que se refiriera o enumerara los trabajos de cirugía estética gracias a lso cuales había podido envejecer tan bellamente. La cara de Fonda lo decía todo: “¿Perdonaaaa?”.

La periodista insiste: “Creo que en alguna ocasión has reconocido que no estás ni contenta ni orgullosa de las operaciones que te has hecho... ¿Por qué?”. Entonces, con un control de la rabia que merece no un Oscar, sino un Nobel de la Paz, Fonda le suelta una frase mítica que conviene recordar para cuando nos encontremos en este tipo de situaciones con este tipo de personas: “¿De verdad queremos hablar de esto ahora?”. La periodista no se cansa, insiste, y entonces Jane Fonda cambia de estrategia. Mira a Redford y, como si Kelly no estuviera delante, le dice: “¿Te puedes creer lo que está pasando?”.

Moraleja: no trates de hacerte la lista con una señora que te dobla en inteligencia, belleza y edad porque tienes todas las papeletas para quedar como una idiota. Segunda moraleja: aunque a ti te parezca que no estás haciendo política, estás haciendo política de la peor. La que piensa que las mujeres han de ser evaluadas y juzgadas por su apariencia.