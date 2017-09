Kim Kardashian recibe una carta de su asaltante

29 sep 2017

La desvergüenza es total y absoluta. Kim Kardashian ha recibido una carta en la que el líder de la banda que la asaltó el año pasado durante su visita a París, con motivo de la Semana de la Moda, le pide perdón. Los ladrones la mantuvieron retenida a punta de pistola mientras le robaban 10 millones de dólares en joyas. Ahora, el cerebro de la operación lo siente. Mucho.

Aomar Ait Khedache es el nombre del arrepentido ladrón, quien dirigió al juez que se encarga del proceso la lamentable carta en un intento de ablandar su condena. Este procedió tal y como ordena el procedimiento, y trasladó la carta a la firma de abogados que ha llevado todo el proceso contra la banda en Francia. Gracias a ellos, conocemos su contenido.

“Tras darme cuenta del daño psicológico que he infligido, decidí escribirte no para obtener ningún tipo de perdón, sino para decirte lo mucho que me arrepiento de lo que hice y lo mucho que me conmovió verte llorar. (…) Has de saber que empatizo tremendamente con el dolor que soportas tú, tus hijos, tu marido y todos los que son cercanos a ti. (…) Espero que esta carta te permite olvidar poco a poco el trauma que has sufrido por mi culpa”. Vaya morro.