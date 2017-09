Rechazan el gusto literario de Melania Trump

29 sep 2017

A veces, las buenas intenciones no son suficiente, especialmente cuando la educación de los niños está implicada. Por eso, es fundamental consultar a los profesionales para saber cuál es la mejor manera de contribuir a la comunidad. Por desgracia para Melania Trump, en vez de consultar actuó movida por el impulso, y su iniciativa de regalar libros a los colegios que han sido reconocidos por su excelencia ha terminado en otro chasco y una nueva campaña de publicidad negativa.

Melania decidió regalar a estas escuelas, caracterizadas por impartir la mejor y más exquisita educación del país, un lote de libros del Dr. Seuss, un clásico de la literatura para niños estadounidense que ha sido puesto en cuestión en los últimos años por algunos dibujos y comentarios racistas. Fallecido en 1991, Seuss vendió más libros que J. K. Rowling. Sin embargo, su popularidad no es marchamo de calidad, al menos para una de las escuelas que recibieron la donación de la Primera Dama.

Liz Phipps Soeiro, directora de la escuela más prestigiosa de Massachusetts, no se alegró demasiado al recibir el paquete de libros de Melania. Por una parte, criticó la elección del autor, al que considera lleno de “prejuicios y estereotipos”, por ser autor de caricaturas “racistas que perpetúan clichés dañinos para los niños”. Pero, además, la maestra tampoco entendía porqué las escuelas más exitosas son las que reciben la ayuda. “Librerías públicas escolares en todo el país están cerrando. ¿Por qué unos niños son apoyados para que lean y otros no? ¿Por qué no regalar libros en las comunidades más pobres en vez de en las ricas?”.