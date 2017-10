El cirujano de Kylie Jenner le manda un mensaje sobre sus labios

2 oct 2017

El mundo aún no sabe a qué carta quedarse: ¿está Kylie Jenner embarazada, o no? ¿Se reproduce el clan también gracias a las 'millenial' de la familia o es todo un megabulo hiperretuiteado? Entre que se deciden o no se deciden a contarnos lo que pasa, una persona ha dado un paso adelante para hablar de algo que, en principio, no relacionaríamos con la maternidad: los labios de la pequeña Jenner. Hablamos del cirujano de Kylie.

El doctor Simon Ourian, autor de los labios que le han dado confianza, fortuna y atractivo a Kylie, ha concedido una entrevista a 'Page Six' en la que aprovecha que el Pisuerga pasa por su consulta para lanzar una advertencia: "recomiendo que las mujeres dejen de inyectarse relleno en los labios tan pronto sepan que están embarazadas. Son productos que no están testados en mujeres embarazadas y no conocemos sus repercusiones".

Y añade: "muchas mujeres ven cómo sus labios se engrosan naturalmente durante el embarazo debido al aumento de los niveles de estrógenos, a cambios en el flujo de la sangre y otras variables. Si eso se suma a cualquier relleno preexistente, la situación se puede volver complicada". Además, el doctor Ourian explicó su estricta política en este sentido: "jamás le inyectaría relleno de labios a una paciente embarazada. De hecho, no realizo ningún tipo de procedimiento estético en mujeres embarazadas".