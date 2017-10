Blake Lively cambia de idea sobre desnudarse en el trabajo

3 oct 2017

La mítica Serena de 'Gossip Girl' nunca ha dejado realmente de ser la niña bien que interpretaba en la decana serie: hasta su matrimonio con el actor y bromista infinito Ryan Reynolds roza la perfección estética en Instagram y fuera de Instagram. Por eso llama tanto la atención que alguien haya logrado sacarla de sus casillas convencionales y le haya convencido de que desnudarse en el trabajo no tiene porque estar necesariamente mal. Me explico.

Blake Lively siempre ha manifestado que jamás se desnudaría en el cine. Por mucha necesidad de guión que hubiera, no iba a enseñar más allá de lo sensato. Sin embargo, en 'All I See Is You', su nueva película, hace un topless y se queda tan a gusto. ¿A que no ha pasado nada? No solo no se ha caído el cielo, sino que Lively ha confesado que “es la interpretación de la que me siento más orgullosa”.

Lo mejor del caso es que, como el guión ya llevaba incorporado el semidesnudo, su equipo no le llego a dar el guión y por poco ni se entera de la historia de Gina, una joven que recupera la vista después de una operación. “Pero Marc Forster, el director, insistía en que yo debía interpretarla e insistía en no quitar la escena, así que decidí leer el texto para comprobar si tenía sentido o no”.

Al final, Forster consiguió su objetivo y tiene a Lively de protagonista y en topless. “Siempre me ha parecido que la desnudez es un elemento de distracción en una película”, ha confesado Lively sobre sus reticencias. “Lo veo en mi marido, al que adoro, pero si en una película salen un par de tetas, él se pone: “¡Jey! ¡Tetas!”. Somos seres humanos al fin y al cabo. No quiero decir que haya algo irreprimiblemente sexual, pero si salen un par de tetas desnudas, las miras”.