Caitlyn Jenner ha muerto para las Kardashians

3 oct 2017

Hubo intentos por ambas partes, pero al final no han podido congraciarse. Las Kardashians, como no podía ser de otra manera, han hecho piña alrededor de su madre y, poco a poco, hasta han dejado de ignorar la cuestión por respeto a sus hermanas pequeñas. Cómo han debido de sentar las críticas y desplantes varios de Caitlyn al núcleo duro de la familia, que Kim no ha dudado en afirmar de ella que “no es buena persona”, “es una mentirosa” o “si vuelve a hablar de mi padre, la mato”.

Esta escalada en la enemistad tiene lugar, además, delante de medio mundo, más concretamente en 'Keeping Up with The Kardashians', el "reality show" que nos da cuenta de la vida, obra y milagros de la familia K. Lo cierto es que Khloé siempre se manifestó más o menos duramente contra Caitlyn, lo que sorprende es la toma de posición por parte de Kim. La razón: el libro de memorias de Caitlyn, que esta le dio a leer antes de ser publicado pero supuestamente incompleto.

El pasado abril, Kim ya se había quejado en varias entrevistas de que lo que Caitlyn contaba en sus memorias no era todo verdad y que no era justo para su madre ni para la familia que se tomara como tal. Han pasado los meses y la animadversión no solo no cede, sino que se ha incrementado. En estos últimos episodios del show, se critica a Caitlyn por cualquier cosa menos por lo que realmente importa, por ejemplo, apoyar a un Presidente que no respalda los derechos de los transexuales. Tampoco le aplican la misma dureza a su hermano Rob, protagonista de todo tipo de comportamientos bochornosos. Caitlyn ha muerto para Kim y compañía, y si no al tiempo.