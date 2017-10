4 oct 2017

Compartir en google plus

Si hay una artista que ha despuntado este 2017, solo podemos pensar en Rozalén... Y, si aún no la conocéis, quedaos con su nombre.

La suya ha sido una irrupción 'casi' meteórica. De cantar para 80 personas a sumar millones de reproducciones en YouTube: "Nunca me lo imaginé", asegura sin titubeos. Pero decimos 'casi' porque, en realidad, María de los Ángeles Rozalén lleva mucho tiempo en esto de la música. Pero 2017 ha sido, sin duda, su año... Al menos hasta ahora.

[Ver la entrevista a Rozalén]

Su 'Girasoles' no para de sonar en la radio y estrena disco, el tercero, 'Cuando el río suena...' Nada más y nada menos que con Sony. Palabras mayores.

Y si la madurez es el camino, Rozalén nos reconoce que algo ha cambiado desde que apostó por la música como su trabajo a tiempo completo: "tengo menos prejuicios, soy menos radical...", confiesa. Es la misma Rozalén pero "mi escala de valores está de otra manera", nos puntualiza.

La artista que no miraba sus ventas

Parece mentira, pero es cierto... Rozalén no es de las que se vuelve loca mirando las ventas de su disco: "para nada, solo sé lo que me van diciendo desde la discográfica".

Las responsabilidades, en realidad, son otras. Y es que el sueño de Rozalén es ser madre, "he nacido para eso", recalca. No ahora, pero pronto. No en vano tiene ya "casi cerrados" ¡dos años de gira! por "Europa, América, festivales"... Y ser madre en esas circunstancias puede ser complicado.

No por el 'antes', ya que "yo me veo gordota perdida y cantando", sino por el 'después'. "Si dejo de trabajar, hay gente que deja de trabajar y eso pesa... Pero yo ya les voy tirando 'pildoritas' a los músicos", se sonríe Rozalén para acabar exclamando: "¡a ver cuando puedo!"

Mientras, seguirá siendo bandera del feminismo y la igualdad. Le pese a quien le pese: "hay mucha gente que es feminista y no lo sabe", se sonríe.

Y con la misma naturalidad que impregna sus letras nos reconoce de dónde le viene la vena artística: "De mi madre, que es una artistaza. Canta mucho mejor que yo, pero lo canta coplero. Tiene un vozarrón". De hecho, los escépticos lo pueden comprobar en el DVD de la reedición de su segundo disco, 'Quién me ha visto...', con quien se marca un dueto.

Pero volvemos para hablar de su último disco, de 'Cuando el río suena...'. Y si 'Girasoles' ha sido uno de los éxitos del verano, Rozalén está especialmente orgullosa de 'Justo', la canción que recuerda a su tío abuelo, desaparecido en la guerra civil y al que han encontrado hace poco... Justicia poética se llama.