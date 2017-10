Hombres de Tinder, lo estÃ¡is haciendo fatal

4 oct 2017

Marketing de uno mismo. Porque eso y no otra cosa es vuestro perfil de Tinder. Unas palabras, algunas fotos, que te hagan parecer deseable ante unos ojos extraños y entrenados para zumbar a la izquierda -léase, enviar a la basura- mucho más que a la derecha. Y veo que lo estáis haciendo mal. Muy mal.

Y como yo soy de hacer mucha obra social, me dispongo a revelar algunas claves de las relaciones humanas en internet. Porque en las redes no hay presunción de inocencia (ni se le concede a nadie el beneficio de la duda). Todos somos culpables y hay cosas que de solo verlas puestas en blanco y negro en un perfil personal echan para atrás.Hablemos de vuestra formación. ¿Qué es eso de decir que uno se ha graduado en la Universidad de la vida? Si Tinder no obliga a poner el nivel de estudios por qué os empeñáos en sugerir que no habéis estudiado nada. Lo de la uiversidad de la vida es un "no". Yo prefiero irme a la cama con alguien que tenga una FP o un curso de CCC que un graduado de semejante casa de estudios.

La apertura de las camisas es otro punto débil. No tenéis mucho tiempo, de verdad, creedme, y esa botonadura abierta enseñando pecho es complicada de digerir, para no hablar de esos que salen con el torso desnudo, musculoso, depilado y aceitoso. ¿Es que no os habéis enterado de que Tinder no es un casting de actores porno? ¿O es que vais por la vida a camisa quitada?

y si sois padres, una foto, la cuarta, de vosotros haciendo de padres es útil, aporta información. Pero si tenéis un bebé de menos de seis meses no sé qué hacéis en Tinder y mucho menos entiendo por qué vuestro perfil se abre con una foto vuestra con el bebé cargado en una barbacoa familiar. ¿qué información preliminar se debe interpretar de esta imagen? ¿que estáis casados, por ejemplo?

También envían una información distorsionada esas fotos cortadas donde aparecéis con una melena ajena cayendo sobre el hombro derecho de vuestra chaqueta. ¿quién es esa mujer fantasma que os acompañará siempre en vuestro intento de buscar pareja? Y qué podría decir de los que ponen como perfil, en lugar de una foto, una frase profundísima de Paolo Coehlo o una taza de Mr. Wonderful. No cuela.

Quiero ver cómo eres, y mejor que lo sepa cuanto antes. Lo de no poner foto de perfil o poner una foto piadosa -10 años más joven o con 10 kilos de menos-, es para hoy y hambre para mañana. Podría seguir, pero es que a veces pierdo la fe en la humanidad y pienso que mi misión civilizadora caerá en saco roto. Soy así, una mujer que ha perdido completamente la fe en la humanidad... de Tinder.

Moraleja

Mejor Tinder que mal acompañada.

Cosas que hacer

Escribir un bestiario con los perfiles que encuentro.