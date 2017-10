El álbum íntimo de Selena Gómez

7 oct 2017

Compartir en google plus

Selena todavía no ha salido del bosque. Da igual que su novio sea un macarra -y que en sus canciones hable de drogas-, o que a veces explote sus curvas con la XXS de un minishort. Sus 27 años siguen pareciendo 15 y su sexualidad apenas una especulación. Dicen que su último disco es más maduro (lo habrás oído en el gimnasio), pero Selena sigue jugando a los selfies con un halo angelical, mientras 127 millones de followers devoran la pureza de su reflejo. ¿Y qué es lo que ven? En la foto con más likes de la historia de Instagram (hasta septiembre), Selena bebe una Coca Cola con pajita. ¿Y la cuarta con más likes? Selena con Justin Bieber, su exnovio, y cara de estar sufriendo en una peli de Jim Jarmusch.

d. r. Actuando con Taylor Swift, una de sus mejores amigas. d. r. En 'Bernie y sus amigos', donde empezó junto a Demi Lovato. d. r. La foto con más likes de la historia de Instagram: la imagen que anuncia su transplante de riñón. d. r. En la publicidad de Coach. d. r. Durante su última gira, que tuvo que interrumpir para entrar en una clínica por sus ataques de pánico y su depresión. d. r. Con su actual pareja, el músico canadiense de origen etíope, The Weekend (ex de Bella Hadid). Se dio a conocer gracias a Youtube. d. r. Entre 2011 y 2013 fue novia de Justin Bieber. d. r. Selena en brazos de su madre, que la tuvo con 16 años. Poco después sus padres se divorciaron. d. r. En una portada de la revista V Magazine en 2015.

Lo extraño, lo paradójico, lo triste de este relato visual es que Selena es una mujer enferma. No su imagen, no su personaje: ella. Caperucita avanza por el bosque de lo real asediada por el lupus feroz, una patología autoinmune cuyos brotes asemejan la mordedura de un lobo. Ahora le ha fallado el sistema renal y arrasa con una foto (casi 10 millones de likes) donde cuenta que una amiga (hasta entonces, una actriz desconocida) le ha donado un riñón. Como si el dolor perteneciese a otra red social, ni en en la camilla pierde su fotogenia. Puro like.

*Artículo originalmente publicado en el número 965 de mujerhoy.