Meryl Streep da la cara ante el abuso sexual en Hollywood

10 oct 2017

El escándalo sobre los abusos sexuales perpetrados por el megaproductor de Hollywood Harvey Weinstein no deja de crecer. Hoy se ha hecho público que, debido a la multitud de acuerdos extrajudiciales para acallar sus abusos que se han destapado, ha sido despedido de la compañía que él mismo fundó, Weinstein Company.

Además, y en contra de lo que suele suceder cuando las mujeres denuncian, una de las actrices más poderosas ha dado la cara por las denunciantes, en un ejemplo perfecto de lo que realmente significa la palabra sororidad. Bravo por Meryl Streep.

En un comunicado publicado en The Huffington Post, Meryl Streep, ganadora de un Oscar por una película producida por Weinstein ('La dama de hierro'), escribe lo siguiente:

"Las escandalosas revelaciones sobre Harvey Weinstein han dejado en shock a todos los que hemos trabajado en proyectos que él ha impulsado y a todos los que trabajan para las causas que él ha apoyado. Las valientes mujeres que han levantado la voz para revelar sus abusos son nuestras heroínas. Algo debe quedar claro: no todo el mundo lo sabía. Harvey defendía sus trabajos fieramente, era exasperante pero respetuoso conmigo, y también con muchas otras personas con las que mantenía una relación profesional. No sabía nada de sus crímenes y tampoco de los acuerdos financieros a los que había llegado con actrices y colegas de trabajo. No sabía nada de las reuniones que convocaba en habitaciones de hotel, en su baño y sobre otros actos inapropiados y coercitivos. Si todo el mundo lo hubiera sabido, no creo que los periodistas de investigación de los medios serios hubieran renunciado a escribir sobre ello. Su comportamiento es inexcusable, pero no más que el abuso de poder. Cada una de las valientes voces que se ha atrevido a hablar y que ha sido recogida por unos medios de comunicaación vigilante será las que algún día cambien estas reglas del juego".