10 oct 2017

Tienen todas las papeletas para protagonizar una de esas historias de amor que enganchan a generaciones porque, al final, no es tan común que una pareja lo deje, vuelva y la relación siga funcionando. Liam y Miley rompieron en 2013 y retomaron el pasado verano más fuertes que nunca: las fotografías que cuelgan en sus respectivas cuentas de Instagram no pueden ser más cuquis...

Lo que jamás supimos y por fin sabemos es porqué se separaron hace cuatro años.

Miley habló sobre el tema en una reciente entrevista, y su razón no tiene nada que ver con infidelidades ni desencuentros graves. "Tuvimos que dejarlo"; reconoció la cantante. "No me gusta cuando las relaciones se convierten en dos mitades que tratan de convertirse en un todo. La codependencia es algo que no va realmente conmigo...".

Además, aunque en 2016 declaró que no se arrepentía de haberlo dejado con Liam y dejó a los fans de ambos un poco tristones con su frialdad, hoy ha explicado un poco mejor su posición. "Creo que es genial haberlo dejado y volver. Te das tiempo para ser tú misma. Te das tiempo para crecer. Creo que si mientras maduras estás ligada a otra persona, no puedes realmente llegar a desarrollar tu verdadero yo".

Pero qué lista eres, Miley.