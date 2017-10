¿Realmente se parece tanto Blue Ivy a Beyoncé de niña?

10 oct 2017

Ha sido la abuela, Tina Knowles, la que ha puesto en bandeja la discusión sobre el parecido de Blue Ivy con su madre, Beyoncé, cuando era niña. Tina ha colgado en su red social una vieja fotografía en la que se le ve trenzando el pelo a su hija y ha escrito bajo ella: "¡¡¡No me digáis que Beyoncé y Blue no se parecen en esta foto!!!". Se abre el debate.

If Beyonce don't look like Blue on this photo!!! Getting her braids done by Toni️ Una publicación compartida de Tina Knowles (@mstinalawson) el 7 de Oct de 2017 a la(s) 12:40 PDT

En los foros de la viralidad, la mayoría se ha puesto de acuerdo para darle la razón a la abuela. De hecho, han sumado otras fotos que, supuestamente, demuestran el gran parecido que tienen madre e hija. A ver: es normal que tengan un aire, sobre todo de nariz hacia abajo, e incluso en gestos y expresiones. Pero de ahí a decir que es la viva imagen... ¿Por qué forzar tanto el comentario?

Lo cierto es que Blue Ivy se parece muchísimo a su padre, y no tiene nada de malo que sea así. ¿Por qué tanto insistir en lo contrario? La niña tiene el desparpajo para la moda de su madre y el talento para rapear de su padre. Comentar su físico en cualquier sentido está de más, no solo porque aún es muy niña como para saber en qué pararán sus facciones, sino porque cargar las tintas sobre el físico de las niñas y adolescentes no depara nunca nada bueno.