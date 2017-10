Brad Pitt exigió a Weinstein que no tocara a Gwyneth Paltrow

11 oct 2017

La segunda de las actrices de la llamada 'lista A' (las súper-súper-superestrellas) que ha relatado un episodio de acoso sexual con Harvey Weinstein, Gwyneth Paltrow, tenía 22 años cuando se las vio con el magnate. Producía la película que la convertiría en estrella internacional, 'Emma', adaptación del clásico de Jane Austen. Antes de empezar a rodar, Weinstein pidió a su actriz principal que acudiera a su 'suite' en el hotel Península de Beverly Hills. Una vez allí, le propuso ir a la habitación a darse unos masajes.

"Me quedé petrificada", ha contado Paltrow. Se fue del hotel inmediatamente y le contó el episodio a su novio por aquel entonces, Brad Pitt, además de a algunas amigas y familiares y a su agente. La primera vez que Pitt se encontró con Weinstein en un estreno de cine, se encaró con él y le dijo que no volviera a tocar a Paltrow bajo ninguna circunstancia. El productor la pagó con Paltrow: "Cuando se enteró de que había hablado del episodio, me gritó muchísimo, fue brutal".

Lo paradójico de todo este asunto es que, finalmente, Gwyneth Paltrow se convirtió en la estrella más deslumbrante de la productora de Weinstein e incluso volvió a rodar la película por la que ganaría un Oscar de la Academia: 'Shakespeare enamorado'. Paltrow calló porque "era lo que se suponía que debía hacer". Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión: "Hemos llegado a un punto en el que las mujeres tenemos que enviar el mensaje claro de que esto ha terminado. Esta forma de tratar a las mujeres termina aquí".