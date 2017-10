¿Por qué han roto Robert Pattinson y FKA Twigs?

13 oct 2017

Cuando se conocieron en 2014, el mundo se detuvo para los dos. Se fotografiaron tan acaramelados, obnubilados y encaprichados el uno por le otro, que aquello parecía un romance a lo grande, insumergible, inacabable, inexpugnable. Y, sin embargo, aquí estamos, tres años después, contando que Robert Pattinson, el vampiro que supo convertirse en actor, y FKA Twigs, la bailarina y cantante más marciana del Reino Unido, han roto. Él sigue diciendo de ella que "tiene un talento que procede de otro planeta".

La pareja, comprometida (iba en serio) desde hace dos años, no ha podido resistir la prueba del tiempo. Según los amigos de él que cita la prensa estadounidense, Robert Pattinson "comenzó a cansarse de la relación, después de unos intensos meses en los que no se separaban ni un minuto". En esta versión, la ruptura parece cosa, sobre todo, de él, aunque tales fuentes aseguran que aún existen "muchos sentimientos entre ambos aunque la pareja ya no funcione".

Otras fuentes, sin embargo, hacen referencia a otras circunstancias. Parece ser que la cantante se quitó su anillo (o, al menos, se fotografió sin él) ya en agosto. Por esas mismas fechas, FKA Twigs fue vista en actitud cariñosa con un modelo francés. Parece que podría haber sido ella la que, cansada del actor de la Saga Crepúsculo, buscara nuevas emociones fuera de la relación. ¿Por qué entonces cuentan otra historia los amigos de él? Avergonzarse cuando tu novia es infiel no es síntoma de madurez, sino de una masculinidad frágil.