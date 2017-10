Louise Dahl-Wolfe: la vida de una pionera

14 oct 2017

Cuando Louise Dahl-Wolfe empuñó su cámara, no existía el concepto 'fotografía de moda'. Pioneros como Steichen y como ella misma lo crearon y lo convirtieron en una profesión. Dahl-Wolfe fue la primera en jugar con la luz natural, en introducir acción, espontaneidad y pragmatismo en las fotografías de moda (valores todos acordes con el creciente movimiento feminista) y en viajar a localizaciones exóticas, entre ellas España (la portada que figura junto al texto se fotografió en la Alhambra).

Wolfe fue la primera en jugar con la luz natural pinit

También permitió que la personalidad de las modelos se reflejara en las imágenes y, según algunos, creó el concepto de 'supermodelo'. Gracias a todo ello, se convirtió en una de las fotógrafas de moda más importantes del siglo XX: realizó 86 portadas para Harper´s Bazaar, incluyendo la que descubrió al mundo una joven Lauren Bacall, y recibió el aplauso de la mismísima Diana Vreeland.

Louise Dahl-Wolfe creó el concepto de 'supermodelo' pinit

El Fashion and Textile Museum de Londres le dedica ahora 'Louise Dahl-Wolfe. A style of her own' (del 20 de octubre al 21 de enero de 2018), la primera retrospectiva de la artista estadounidense en tierras británicas. La muestra cuenta con más de 100 fotografías que incluyen sus experimentos con el color, del que fue pionera, sus retratos y producciones de moda e, incluso, algunos de los diseños de Christian Dior que la artista contribuyó a popularizar.

El Fashion and Textile Museum de Londres acoge del 20 de octubre al 21 de enero 'Louise Dahl-Wolfe. A style of her own' pinit