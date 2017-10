Nicole Kidman aclara su beso en la boca a Alexander Skarsgard

17 oct 2017

Ocurrió durante la ceremonia de entrega de los Premios Emmy, hace un mes. El nombre de Alexander Skarsgard salió a relucir como ganador del Emmy al mejor actor de reparto y todo el equipo de 'Big Little Lies' saltó del asiento de alegría. Especialmente Nicole Kidman, que en un arrebato de gozo le plantó un beso en los labios a su marido en la ficción. Lo mejor: Keith Urban, su esposo en la vida real, estaba delante.

Kidman se refirió a este momento en una entrevista televisiva y lo hizo con la mayor naturalidad del mundo. Ella insistía en que solo había sido un gesto amistoso, pero el entrevistador no dejaba de hacer gracietas con el asunto. “A ver, es comprensible. Tengo un marido maravilloso, que me apoya en todo momento y que es guapísimo. Lo amo más que a nada. El beso a Alex fue un beso de felicitación. Además, él es como un maniquí”. ¿Qué ha querido decir Nicole? ¿Que es de plástico? ¿Que es frío? ¿Que no reaccionó? Ay, qué confusión...