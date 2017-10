Rihanna y el problema de tener un “cuerpo fluctuante”

17 oct 2017

Como siempre, Rihanna logra que casi todas nos identifiquemos con ella y, por el camino, nos hace sentir mejor con nosotras mismas gracias a su particular acercamiento a la moda, justamente el contrario del habitual. En una entrevista con el website 'The Cut', la cantante se ha referido a cómo su cuerpo fluctúa de una semana a otra: “¿Esta semana toca delgada o gorda? ¿Enseñamos brazo o mejor mostramos las piernas?”. Pero lo importante no es tanto esto como su manera de lidiar con lo que llama “la presión de tener un cuerpo fluctuante”: en vez de lamentarse o tratar de cambiarlo, hace que la moda se adapte a él.

“Tengo que prestarle mucha atención a mi cuerpo y comprobar cada día lo que le encaja mejor. UN día puedo entrar perfectamente en una silueta ajustadísima, pero a la semana siguiente puedo necesitar un 'look oversize'”. Para Rihanna, lo importante es saber jugar con todas las posibilidades que ofrece la moda para potenciar virtudes: “A veces eso significa un 'crop top' y otras, una cintura alta que disimule lo que ya sabemos”.

El mensaje de Rihanna es claro: en vez de tratar de encajar en la moda, lo inteligente es hacer que la moda encaje en nosotras. “Es importante asegurarse de que llevamos lo que le va bien a nuestro cuerpo, lo que nos favorece. Creo que esa es la manera en que todas deberíamos usar la moda. Al fin y al cabo, se trata de una cuestión cien por cien individual”.