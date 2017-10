America Ferrera fue asaltada sexualmente a los 9 años

18 oct 2017

Desde que la semana pasada saliera a la luz el escándalo de los abusos sexuales y el acoso generalizado del productor Harvey Weinstein a las actrices de Hollywood, no ha pasado un día en el que no hayamos sabido de otra actriz que ha tenido que pasar por estas lamentables circunstancias. De hecho, tres mujeres han acusado al productor de violación, palabras mayores. Ayer, como resultado de la campaña #metoo (#yotambién) que inició Alyssa Milano para animar a compartir las experiencias de abuso en las redes, supimos de otro caso gravísimo: el de America Ferrera.

La protagonista de 'Betty la fea' o 'Las mujeres de verdad tienen curvas' contribuyó al hashtag #metoo con su propia experiencia de abuso, ocurrida por desgracia cuando tenía solo 9 años. “La primera vez que fui sexualmente asaltada tenía 9 años. No le dije nada a nadie y desde entonces he vivido con la vergüenza y la culpa, pensando que de alguna manera, a pesar de tener solo 9 años, era responsable del comportamiento de aquel hombre adulto”.

El relato de America Ferrera, familiar seguramente para muchas otras mujeres, no termina bien. “Durante mucho después del incidente, tuve que verle diariamente. Cuando pasaba a su lado, me sonreía y saludaba: sabía que yo nunca diría nada de lo que me había hecho. Amigas, rompamos el silencio para que la próxima generación de niñas no tenga que soportar esto”.