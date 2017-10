La (enorme) respuesta de Carrie Fisher al acoso sexual

18 oct 2017

La añorada princesa Leia de 'La guerra de las galaxias' no termina de instalarse en la memoria, y no solo porque vayamos a verla muy pronto, el 15 de diciembre, en 'Star Wars The Last Jedi', la octava entrega de la saga y su última interpretación antes de fallecer. A propósito del escándalo que se ha suscitado en Hollywood debido al torrente de denuncias contra el productor Harvey Weinstein, una amiga de Carrie Fisher compartió su propia experiencia de acoso, en la que Fisher tiene un papel principal.

En el año 2000, Heather Ross (la amiga de Fisher) aceptó una “cena de negocios” con un famoso productor que no era Weinstein, pero que también había recogido Oscar. Este la recogió en un coche para dirigirse al restaurante donde iban a cenar y, antes de aparcar, se abalanzó sobre ella e intentó propasarse. Por suerte, pudo escabullirse y salir corriendo. En cuanto pudo, le contó todo a Carrie Fisher. No podía imaginar lo que su amiga iba a hacer para protegerla.

Indignada y decidida a vengarse, Fisher acudió al despacho del citado productor, del que aún no ha trascendido el nombre. Decidida e imperturbable, le entregó en mano un precioso paquete de regalo de Tiffany, coronado con un lazo blanco. Mientras abría la caja, Fisher le dijo: “Si vuelves a tocar a mi amiga Heather o a cualquier otra mujer, el próximo regalo que te haré llegar será algo tuyo que cabe en una caja mucho más pequeña que esta”. ¿Qué había en la caja de Tiffany? Una lengua de vaca recién comprada en la carnicería. ¡Brava!