Karlie Kloss y las supermodelos (también) conquistan la tele

18 oct 2017

Compartir en google plus

Ya no se conforman con la moda. Ni con el cine. Ni con los programas de moda en televisión. Las modelos quieren conquistarlo todo: reinar en todas las pantallas, lucirse como productoras, como presentadoras, como emprendedoras. Y la más decidida de todas no es otra que Karlie Kloss, ángel de Victoria's Secret, programadora informática, novia de uno de los hermanos Kushner (el demócrata) y, ahora, conductora de su propio programa de televisión. Y no es un 'reality'.

El programa en cuestión se llama 'Movie Night with Karlie Kloss' ('Noche de cine con Karlie Kloss'), y en él aparecerán otras supermodelos amigas de la rubia: Kendall Jenner, Ashley Graham, Kaia Gerber, Jon Smalls, Amber Valletta o Jourdan Dunn. El formato es inimaginable: una combinación de entrevistas y juegos que, de alguna manera, tienen que ver con el cine. Parece que, en realidad, se trata de contemplar a las supermodelos pasándoselo bien en el salón de su casa, mientras ven 'Dirty Dancing' o 'Harry Potter'. Raro, ¿verdad?