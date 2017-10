Las 10 mujeres que han marcado la vida de Edurne Portela

18 oct 2017

Momo. Protagonista de Momo, de Michael Ende

Me fascinó su coraje, su inteligencia y su sensibilidad, su capacidad para sobrevivir sin adultos en un mundo tremendamente hostil. De todas mis lecturas de infancia, creo que esta fue la más importante.

Simone de Beauvoir. Filósofa y escritora francesa

Con la lectura de su obra El segundo sexo descubrí la filosofía feminista. Me dio un nuevo método para interpretar la realidad. Empecé a entender cómo se construye la sociedad patriarcal y las expectativas injustas que esa sociedad impone en la mujer.

Sor Juana Inés de la Cruz. Escritora y religiosa

Se disfrazaba de hombre para poder ir a la universidad. Tomó los hábitos para evitar casarse y así poder estudiar y escribir. Me fascina su voluntad de saber y su perspicacia para glosar los problemas de la mujer de su época. Además, fue una gran poeta.

Princesa Leia. Personaje de Star Wars

No me gustaban las princesas hasta que la conocí: una guerrera que no se deja rescatar, inteligente, honesta, graciosa y valiente. Una heroína de verdad.

Emilia Pardo Bazán. Escritora

Luchó por dar a la mujer escritora el mismo lugar que al varón. Eterna candidata a la Real Academia, con más y mejor obra que muchos contemporáneos suyos, fue despreciada e insultada. Pero jamás dejó de exigir el lugar que le correspondía.

Fortunata. Personaje de Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdós

Me parece uno de los personajes femeninos más fuertes y conmovedores de la historia de la novela española. Para mí, Fortunata representa la honestidad, la fuerza y la valentía, frente a la doble moral del comportamiento patriarcal y burgués.

Lidia Falcón. Activista y escritora

Opositora al franquismo desde su feminismo, fue detenida, torturada y encarcelada. Conocerla me enseñó que la convicción no está reñida con la sensibilidad.

Rosario Castellanos. Escritora mexicana

Su Mujer que sabe latín me ayudó a entender cómo la historia de la filosofía ha ninguneado o agredido a la mujer pensante. También tenía un gran sentido del humor, una fina ironía. Como en su obra de teatro El eterno femenino, donde desmonta los mitos sobre la belleza y la feminidad.

Emma Goldman. Anarquista lituana

Vivió en EE.UU. Sus ideas sobre el papel de la mujer en la construcción de una sociedad igualitaria, su defensa del amor libre y de la educación como motor de cambio, y su crítica de la maternidad como instrumento de opresión son tan pertinentes ahora como en su tiempo.

Pilar Landera. Mi abuela

Y a través de ella, mi madre. Me enseñaron que, siendo mujer, tenía que encontrar una carrera que me motivara, una profesión que me hiciera independiente porque, de otra manera, nunca iba a ser libre. Por ellas estoy aquí.