Christy Turlington: “La moda está llena de depredadores

19 oct 2017

Siempre fue la más “royal” de las supermodelos, pero su belleza aristocrática no la ha aislado del común de los mortales de la moda. Y como prueba, los correos electrónicos que se ha intercambiado con la publicación WWD acerca del río de denuncias de casos de acoso sexual, abuso y asaltos que las mujeres de Hollywood están desatando. Turlington admite que tiene la suerte de no haber experimentado ninguna de estas situaciones. Sin embargo, expresa gran preocupación por lo que sucede a las modelos en el mundo de la moda.

“La industria de la moda está rodeada por depredadores que se aprovechan del constante rechazo y de la soledad que muchas de nosotras experimentamos a lo largo de nuestras carreras”, explica Christy Turlington. En sus primeros años como modelo, su madre solía viajar con ella, aunque a veces confiaba en que la agencia enviaría a alguna persona para asegurarse de que no le ocurría nada. “Hubo muchas ocasiones en aquellos primeros viajes a Milán, París o Londres, en las que no podía creer en manos de quién me habían dejado. Al bajar del avión quien me esperaba era el típico ligón asqueroso”.

Hoy, Turlington asegura que no sabe a ciencia cierta si tales hombres siguen acechando a las modelos más jóvenes, la mayoría menores de edad, en sus viajes, pero afirma sin duda de que las profesionales recién llegadas necesitan protección, porque trabajan muchísimas horas en lugares donde no hay nadie que las proteja. “Lo mejor para proteger a las menores es que continúen estudiando y fuera de los platós hasta que sean adultas. Pero si van a salir ahí fuera, tenemos que enseñarlas a protegerse y defenderse de los depredadores que las acecharán en casi todos los espacios”.