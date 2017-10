19 oct 2017

Fue la primera mujer que estrenó una ópera en el Teatro Real y no se detuvo ahí: cantante, compositora y activista contra el trabajo infantil, ha movilizado a docenas de artistas para el MadWomenFest, un macrofestival solidario en favor de las mujeres, que revolucionará Madrid hasta el 31 de octubre.

Mujerhoy ¿Cómo decidió embarcarse en este proyecto?

Pilar Jurado Me di cuenta de que la sociedad y las artes están cada vez más divorciados, de que cada día vivimos de una forma más superficial e instantánea. Miramos solo el ahora, porque lo que vemos más allá no nos gusta. Y creo que nos vendrían bien un poquito de ilusión y esperanza, que es lo que te proporciona el arte.

Mujerhoy El cartel del festival es impresionante, así como su consejo artístico: Ángela Becerra, Tamara Rojo, Ouka Leele, Rossy de Palma...

Pilar Jurado Yo creo que en el ADN de la mujer está ese instinto de proteger el entorno, de cuidar. Todas estas mujeres brillantes, que a menudo han tenido que abrir su propio camino, tienen una mirada propia. Y eso es lo que necesita el mundo.

Mujerhoy Usted tampoco se queda atrás en méritos...

Pilar Jurado Precisamente, me di cuenta de que, si yo sola era capaz de influir en tantas vidas (la OIT me nombró embajadora internacional para la erradicación del trabajo infantil y, en un año, conseguí más de 20 millones de impactos), ¿cuánto no conseguiría si tenía a mi lado a un montón de mujeres maravillosas?

Mujerhoy Uno de los puntos álgidos es el megaconcierto contra la violencia de género, el 26 de octubre. ¿Qué puede contarnos?

Pilar Jurado Esperamos que atraiga a muchísima gente: los rituales son importantes y algo así consolida la fuerza de la población para cambiar las cosas. Con ese dinero, una cooperativa formada por víctimas de violencia de género pondrá en marcha un proyecto del que seremos madrinas todas las MadWomen. Así podrán ser dueñas de su futuro. Queremos que se sientan heroínas y que otras que aún no han salido de ese ciclo las vean. Porque poner lucecitas en el camino hace que la gente se atreva a recorrerlo.

Mujerhoy Usted no para. ¿Qué viene después de este festival?

Pilar Jurado La vida. Después viene la vida. Salir a un escenario es maravilloso, pero hacer algo que puede dar más vida a otros... No hay nada mejor.

