Blac Chyna demanda a toda la familia Kardashian

20 oct 2017

Puede que la venganza no sea exactamente fría, pero seguramente será larga. Blac Chyna, la madre de la hija de Rob Kardashian (y madre también del hijo de Tyga, el ex novio de Kylie Jenner), está decidida a tomarse la revancha de todas las perrerías que, supuestamente, las Kardashians han cometido contra ella. En principio, su única denuncia iba contra su ex, Rob, al que ha acusado no solo de subir a la red fotos suyas desnuda, sino de maltratarla. Ahora sabemos que, en realidad, va contra todo el clan.

Chyna, modelo y empresaria, acusa a las Kardashian de usar “su poder e influencia sobre la cadena de televisión E! para terminar con la segunda temporada de su reality show”. En su versión, Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie y Kris sabotearon “Rob & Chyna”, el programa que coprotagonizaba con su ex, Rob. Tanto la jefa del clan como las cinco hermanas son nombradas directamente en la demanda.

En casa del clan K, la preocupación ni está ni se la espera. Por un lado, el canal ha explicado que decidió no seguir con una segunda temporada de “Rob & Chyna” por su baja audiencia y por las terribles peleas entre la pareja. Por otro, admiten que prefieren mantenerse en un terreno neutral y no hacer declaraciones sobre Chyna, por respeto al hecho de que es la madre de Dream, su nieta y sobrina.