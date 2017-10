Elena Anaya: "Tenemos que defender la libertad de no ser perfectas"

21 oct 2017 e. m.

Supo que quería ser actriz al ver 'Memorias de África' y en sus años de formación tuvo que escuchar alguna vez que nunca llegaría a serlo. Pero la voluntad fue un arma mucho más poderosa que el miedo: "Soy una mujer que mira siempre hacia adelante con fuerza, alegría y ganas de aprender". Nacida en Palencia en 1975, lleva más de dos décadas en el cine y siempre ha sabido alternar producciones pequeñas con grandes superproducciones, proyectando una carrera internacional envidiable.

Un ejemplo es uno de sus últimos trabajos, 'Wonder Woman', dirigida por Patty Jenkins y en la que ha interpretado a la villana de la película, aunque pare ella los principales valores son "la honestidad, la compasión y la generosidad". Hoy, con 41 años y casi tantas películas, sigue manteniendo una vida discreta y desplegando toda la profundidad de su carácter: "Estoy feliz con la edad que tengo, feliz con el momento y feliz con todo lo que me queda por delante". Por eso, asegura que "crecer no solamente aporta vida, aporta experiencia, aporta conocimiento y belleza". Sobre la belleza, dice: "Como mujeres tenemos que defender la libertad de no ser perfectas".

*Artículo originalmente publicado en el número 967 de mujerhoy.