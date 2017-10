Inma Cuesta: "No cambiaría nada de mi fisonomía, me gusta cómo soy"

21 oct 2017 e. m.

"Soy fuerte, constante e intuitiva. No tengo miedo a nada. El miedo que tenía a ciertas cosas lo he superado". Con esa seguridad y esa fuerza se define Inma Cuesta, una de las actrices con más proyección del cine español de los últimos años. Nacida en Valencia en 1980, su infancia transcurrió en un pueblo de Jaén hasta que se trasladó a Córdoba para estudiar arte dramático y después a Madrid, donde en poco más de una década ha conseguido labrarse una impecable carrera en cine, teatro y televisión, amén de poseer un innegable talento para la canción.

Sin embargo, esta mujer de belleza racial reconoce estar en un punto de su vida donde los estímulos apuntan hacia todo lo que le queda por hacer. "Me quedan muchas cosas que conseguir. Soy insaciable y tengo la necesidad de seguir aprendiendo". Tras su debut teatral en el musical 'Hoy no me puedo levantar' y sus incursiones en televisión con las series Amar en tiempos revueltos y Águila Roja, Inma ha conquistado al gran público con una docena de películas dispares y sugerentes.

"Ahora mismo me apetece hacer cosas que me llenen. Pero mi mejor versión siempre está por llegar", asegura. "Soy muy exigente conmigo, pero también me permito ser frágil e imperfecta y me permito equivocarme y tener un día malo y llorar y patalear..." De belleza rotunda y sensual, ella dice encontrar la belleza fuera de la perfección. "Estoy en el mejor momento de mi vida. Nunca he pretendido seguir los cánones de belleza ni creo en la perfección. Cada mujer es única y especial sea como sea, por eso yo no cambiaría nada de mi fisonomía, me gusta tal y como soy", remata.

*Artículo originalmente publicado en el número 967 de mujerhoy.