Najwa Nimri: "Mis imperfecciones no me preocupan. Ninguna de ellas"

21 oct 2017 e. m.

Desde que debutó en 1995 en Salto al vacío, con la cabeza rapada y una pistola, los personajes que interpreta Najwa Nimri (Pamplona, 1972) no dejan indiferente. A lo largo de estos 20 años, la actriz y cantante ha demostrado que es cualquier cosa menos convencional. "Yo cambio muchísimo todo el rato. Soy libre. Voy por libre. Y las ataduras que tengo no las siento como una carga. Mi familia me da alas, me da más libertad aún". Movida por la curiosidad y la intuición, Najwa, de origen jordano y vasco, llegó a Madrid con 17 años procedente de Getxo (Vizcaya). Iconoclasta, rebelde y única, defiende la autenticidad como "respetarse a uno mismo".

Y añade: "Creo que es hacer lo que uno quiere y debe. Auténtico es no darse a nada con lo que no estés de acuerdo, ni por dinero ni por nada". Por eso, cuando la tachan de "rara", Najwa sonríe: "Lo de raro antes me molestaba, pero ya no". Sobre la belleza dice: "Mis imperfecciones siguen siendo imperfecciones, por más que las mire... De las físicas no me preocupa ninguna. Y de la que más orgullosa estoy es de la actitud que tengo ante situaciones límites. Soy como Juan sin miedo".

*Artículo originalmente publicado en el número 967 de mujerhoy.