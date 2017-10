22 oct 2017

La joven de 19 años y estudiante de Ciencias Políticas había salido a bailar con unos amigos en Cholula (Puebla). De madrugada, pidió un servicio de transporte privado de Cabify para regresar a casa y allí se perdió su rastro. Una semana más tarde, su cuerpo fue hallado tirado en un terreno cercano y cubierto con una sábana. La autopsia reveló que fue agredida sexualmente y luego asfixiada.

El conductor del vehículo, con antecedentes, fue detenido como único culpable. Este caso ha despertado la indignación en un país donde los asesinatos de mujeres se han convertido en una pandemia. Su muerte tuvo enorme repercusión en los medios y movilizó a numerosos colectivos que salieron a la calle al grito de "Ni una menos" para pedir justicia y seguridad. En México son asesinadas cinco mujeres al día y la mayoría de feminicidios quedan impunes. Tampoco España, donde hasta la fecha 40 mujeres han sido víctimas de la violencia de género, se libra de esta lacra.

Mara fue una de las mexicanas que en mayo condenaron el trato que las autoridades dieron a Lesvy Berlín, otra joven asesinada en un campus universitario de Ciudad de México. Durante la investigación de su muerte, se divulgaron datos sobre su vida que nada tenían que ver con su asesinato. Hacían referencia a "su afición al alcohol y las drogas", justificando así lo ocurrido. Mara se mostró muy crítica en su cuenta de Twitter rechazando que se culpe a las víctimas de la violencia sexista por sus hábitos y se unió -como miles de mexicanas hartas de ser estigmatizadas- al hashtag #SiMeMatan.

En su cuenta imaginaba lo que se diría de ella si corría la misma suerte que Lesvy. "Si me matan será por salir de noche o tomar unas cervezas" escribió. Tal como vaticinó, Mara no se libró de los ataques y tras su muerte varios tuits machistas la responsabilizaron por lo ocurrido. Frases como "No te hubiera pasado si te hubieras quedado en casa estudiando" o "¿Qué hacías a esas horas, sola y con varias copas de más? Te lo estabas buscando" proliferaron para indignación de amigos y familiares.

En la universidad de Kansas (EE.UU.) se acaba de inaugurar la exposición ¿Qué llevabas puesto?, donde se pone el foco en los prejuicios que existen contra las mujeres que sufren agresiones sexuales. Durante el recorrido por la sala, se puede ver cómo iban vestidas algunas víctimas cuando fueron violadas. La muestra tiene un único fin: desmontar el mito de que hay mujeres que provocan la violación por su forma de vestir. Lo que se busca es hacer reflexionar al visitante y tomar conciencia de que es absolutamente falso que porque una mujer vista unos pantalones ceñidos o una minifalda esté invitando a ser violada. Preguntas como "¿Qué llevabas puesto?" o "¿Habías bebido?" solo sirven para criminalizar a las víctimas y justificar a los agresores. Aquí y en mi amado México.

