Kit Harington se echó a llorar al leer el final de Juego de Tronos

23 oct 2017

Aunque se ha publicado que, para proteger el misterio, los productores habían decidido no entregar el guión completo de la última temporada a los actores y, en vez de ello, ir proporcionando las páginas necesarias cada día de rodaje, hoy sabemos que hay alguien que ya sabe como termina “Juego de tronos”. Kit Harrington, el Rey del Norte, el hombre más sexy a este lado del muro y al otro también, ha leído el guión de toda la temporada de cabo a rabo. Y se ha quedado en shock.

Aunque ha debido de firmar un acuerdo de confidencialidad megarestrictivo, Harrington no ha podido evitar darnos una pequeña gran pista sobre el final de la aventura de Jon Snow y compañía. En una entrevista en la BBC, el doblemente príncipe (Targaryen y Stark) admitió que le ponía muy triste el final de la serie, después de ocho años ligado a ella. Y reveló algo más:

“Estoy muy tocado. De hecho, tuvimos la reunión de lectura de temporada la semana pasada, así que ya lo sé todo. Al final, lloré”. ¿Lloró porque se termina la serie o porque el final nos lo ha va hacer pasar fatal? No lo quiso aclarar. “Lo más difícil de todo es no hablar de nada de lo que va a pasar en la serie. Siento aburriros con la misma respuesta de siempre, pero es que no puedo decir nada”. Me temo lo peor. ¿Una gran boda roja final en la que se carguen a media población de los Siete Reinos? Crucemos los dedos para que no.