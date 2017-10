Â¡Horror! Kris Jenner le copia el rubio a Kim Kardashian

24 oct 2017

Las fans de 'Keeping Up with The Kardashians' lo sabemos: no hay nada que le fastidie más a Kim que ver cómo su madre le copia los modelitos, las poses de los 'selfies' y hasta los gestos. La matriarca Jenner tiene una fama de clonadora total: los gritos que le pegó la habitualmente circunspecta Kourtney por comprar la misma vajilla que ella resuenan desde la undécima temporada.

Las hermanas están en una constante y exagerada carrera por la exclusividad, es cierto. Sin embargo, esta vez Kim tiene razón: su madre se ha pasado varias calles. El mal rollo que la debió invadir al ver que se ha decolorado el pelo para colocarse exactamente el mismo tono platino helado que ella tuvo que ser fuerte. ¿O no?

Kris Jenner con su nuevo pelo. pinit

Por lo que se puede leer en Instagram, parece ser que esta vez Kris va a poder ahorrarse una buena bronca. Sus hijas, todas, la comprenden. De hecho, quizá esta locura capilar fue planeada en grupo, para que se le olvidara un poco el disgusto de haber roto con su novio, Corey Gamble, con el que ha estado saliendo los últimos tres años. Kim publicó un 'selfie' del nuevo look de su madre bajo el acrónimo SWF (single, white female o mujer ,soltera blanca), confirmando la ruptura. La 'kimificación' ha surtido efecto: Kris está muy favorecida.