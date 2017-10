Cate Blanchett defiende el derecho a vestir sexy

25 oct 2017

Sobre la pasarela, pocas presencias alcanzan el poder hipnótico de Cate Blanchett, tan regia que no parece de este mundo. Pero aunque camine un poco por encima del resto de las mortales, también se las ha tenido que ver los que hacen juicios sobre su persona y sus intenciones basados únicamente en la apariencia. A veces, la experiencia de las mujeres se parece a pesar de las diferencias, incluso máximas, entre ellas.

Esta semana, Cate Blanchett aceptó el premio Icono de Estilo en los InStyle Awards en Los Ángeles. En su discurso no pudo ser más clara: "Para mí, los verdaderos iconos de estilo siempre son mujeres que han sido ellas mismas sin disculparse jamás por ello. Mujeres cuya presencia física y su estética está totalmente integrada de una manera no prefabricada en su personalidad e identidad. Mujeres que saben que su apariencia no es todo lo que son, sino solo una extensión de ellas mismas. Me refiero a mujeres que se sienten libres para vestir como les da la gana. A todas nos gusta ir sexy, pero eso no significa que queramos sexo”.

Pero las verdades como puños no se terminaron ahí. Blanchett quiso también referirse al doble rasero por el cual se mide a hombres y mujeres en cuanto a su apariencia, refiriéndose expresamente a Steve Bannon, un ex consejero de Donald Trump bastante desastrado. “Nadie le dice a Steve Banon: "Vas hecho una basura, ¿quiere que te deje en un contenedor?" Sin embargo, los comentarios que tenemos que escuchar las mujeres en la alfombra roja son nivel troll”. Para terminar, animó a las mujeres a romper el molde de la moda: “Dádmelo todo, señoras”, las animó. Tú sí que sabes, Cate.